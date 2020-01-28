ЗМІ з’ясували подробиці про маєток і таємний бізнес дружини Януковича в Криму

Кримський маєток дружини колишнього президента Віктора Януковича, в якому вона наразі проживає, оформлений на московську фірму "Аква".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Під час президентства Януковича його родина володіла в Криму значними активами.

Після його вимушеного відходу від влади у 2014 році Людмилі Янукович дістався сімейний особняк у Великій Ялті, який в оточенні президента називали "чайним будиночком". Це маєток площею 1,2 гектара з власним пляжем в курортному селищі Відрадне. Цей населений пункт розташований на самому березі моря між селищами Массандра, Нікіта і власне Ялтою.

Під'їзди до особняка перекриті масивними залізними воротами.

Маєток був збудований у 2004 році. Через кілька років право оренди на землю перейшло до ТОВ "Пансіонат сімейного типу", засновниками якого є структури, близькі до Олександра Януковича.

Фото: Investigator.org.ua

Фото: Investigator.org.ua

В 2012 році місцева селищна рада видала синові президента дозвіл на обслуговування нерухомості, що знаходиться на цій ділянці. В період 2013-2014 року в будинку провели ремонт, який змогли зафіксувати журналісти. На той час, за словами ріелторів, будинок оцінювали в 25 млн доларів.

Наразі 70-річна Людмила Янукович веде в маєтку усамітнений спосіб життя. Територія ретельно охороняється.

Журналісти зазначають, що зараз право власності на будинок і ділянку оформлено на фірму, близьку до Олександра Януковича, екс-міністра оборони України Павла Лебедєва і ветеранів спецслужб.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру нерухомості до вересня 2019 року земельна ділянка Януковичів, площею 1,2 гектара за адресою: місто Ялта, селище міського типу Відрадне, вулиця Дніпровська, 5, перебувала у власності Республіки Крим.

Після цього її власником стало зареєстроване в Москві ТОВ "Аква", чиїм основним видом діяльності є управління фінансово-промисловими групами. Триповерховим особняком, судячи з відомостями з того ж ЄДРН, "Аква" заволоділа ще раніше - в грудні 2016 року. Право власності на будинок до неї перейшло прямо від ТОВ "Пансіонат сімейного типу".

Керівник компанії "Аква" Олег Кішаковський також виступає співзасновником приватного охоронного підприємства "Південний кордон", яке зареєстроване за адресою резиденції Януковичів: Ялта, Відрадне, Дніпровська, 5.

Чи є у "Південного кордону" клієнти крім членів сім'ї колишнього українського президента-втікача, невідомо.

Також, як повідомляють журналісти, у дружини Януковича крім будинку в Криму є власний бізнес.

Через систему посередників вона, імовірно, володіє мережею елітних продуктових супермаркетів "Меркурій" в Севастополі.

Гастроном "Меркурій" прославився тим, що зумів уникнути необхідності дотримуватися списку санкційного законодавства. Магазини мережі відкрито торгують французькими сирами і іспанськими м'ясними делікатесами.

Структура володіння торговельною мережею нагадує схему, за якою Януковичам належить маєток під Ялтою. Сліди ведуть у бік Донецької області. У той же час прямих доказів того, що магазинами володіє Людмила Янукович, немає: в торговій мережі ці припущення не спростовують і не підтверджують.

Забороненими товарами севастопольців забезпечує ТОВ "Меркурій", зареєстроване за зовсім сторонньою адресою. А ось в будинку, де знаходиться один з магазинів мережі (вулиця Гоголя, 28), прописався ТОВ "СТК". Це сільгосппідприємство на 100% належить якійсь Юлії Соловйовій, яка, якщо вірити севастопольському виданню "Форпост", станом на 2017 рік була одноосібною власницею і ТОВ "Меркурій".

А директором ТОВ "СТК" є Євген Путятін, виходець з Донецької області. Там він в минулому керував компанією "Гранд Терра Інвест", яка управляє одним з найбільших оптових ринків України - "Азовським" в Маріуполі. Власниками "Гранд Терра Інвест", згідно з українським реєстром, є бізнесмени Євген і Сергій Дяченко. При цьому українські ЗМІ писали, що кінцевим бенефіціаром цієї компанії, за однією з версій, може бути сім'я Віктора Януковича.