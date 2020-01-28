СМИ выяснили подробности о поместье и тайном бизнесе жены Януковича в Крыму

Крымское имение жены бывшего президента Виктора Януковича, в котором она сейчас проживает, оформлено на московскую фирму "Аква".

Источник: Радио Свобода

Детали: Во время президентства Януковича его семья владела в Крыму значительными активами.

После его вынужденного ухода от власти в 2014 году Людмиле Янукович достался семейный особняк в Большой Ялте, который в окружении президента называли "чайным домиком". Это имение площадью 1,2 гектара с собственным пляжем в курортном поселке Отрадное. Этот населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и собственно Ялтой.

Подъезды к дому перекрыты массивными железными воротами.

Имение было построено в 2004 году. Через несколько лет право аренды на землю перешло к ООО "Пансионат семейного типа", учредителями которого являются структуры, близкие к Александру Януковичу.

В 2012 году местный поселковый совет выдал сыну президента разрешение на обслуживание недвижимости, находящейся на этом участке. В период 2013-2014 году в доме провели ремонт, который смогли зафиксировать журналисты. К тому времени, по словам риэлторов, дом оценивали в 25 млн долларов.

Фото: Investigator.org.ua

Фото: Investigator.org.ua

Сейчас 70-летняя Людмила Янукович ведет в имении уединенный образ жизни. Территория тщательно охраняется.

Журналисты отмечают, что сейчас право собственности на дом и участок оформлен на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости в сентябре 2019 года земельный участок Януковичей, площадью 1,2 гектара по адресу: Ялта, поселок городского типа Отрадное, улица Днепровская, 5, находился в собственности Республики Крым.

После этого его владельцем стало зарегистрированное в Москве ООО "Аква", чьим основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами. Трехэтажным особняком, судя по сведениям из того же ЕГРН, "Аква" завладела еще раньше – в декабре 2016 года. Право собственности на дом к ней перешло прямо от ООО "Пансионат семейного типа".

Руководитель компании "Аква" Олег Кишаковский также выступает соучредителем частного охранного предприятия "Южная граница", зарегистрированного по адресу резиденции Януковичей Ялта, Отрадное, Днепровская, 5.

Есть ли у "Южного границы" клиенты кроме членов семьи беглого украинского президента, неизвестно.

Также, как сообщают журналисты, жена Януковича кроме дома, в Крыму есть собственный бизнес. Через систему посредников она, вероятно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов "Меркурий" в Севастополе.

Гастроном "Меркурий" прославился тем, что сумел избежать необходимости соблюдать санкционное законодательство. Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Структура владения торговой сетью напоминает схему, по которой Януковичу принадлежит имение под Ялтой. Следы ведут в сторону Донецкой области. В то же время прямых доказательств того, что магазинами владеет Людмила Янукович, нет: в торговой сети эти предположения не опровергают и не подтверждают.

Запрещенными товарами севастопольцев обеспечивает ООО "Меркурий", зарегистрированное по совершенно постороннему адресу. А вот в доме, где находится один из магазинов сети, прописался ООО "СТК". Это сельхозпредприятие на 100% принадлежит какой то Юлии Соловьевой, которая, если верить севастопольском изданию "Форпост", по состоянию на 2017 год была единоличной владелицей и ООО "Меркурий".

А директором ООО "СТК" является Евгений Путятин, выходец из Донецкой области. Там он в прошлом руководил компанией "Гранд Терра Инвест", которая управляет одним из крупнейших оптовых рынков Украины - "Азовским" в Мариуполе. Владельцами "Гранд Терра Инвест", согласно украинскому реестру, являются крупные бизнесмены Евгений и Сергей Дяченко. При этом украинские СМИ писали, что конечным бенефициаром этой компании, по одной из версий, может быть семья Виктора Януковича.