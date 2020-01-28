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ПАРЄ покарала Польщу за системні порушення умов членства

Вівторок, 28 січня 2020, 17:16
ПАРЄ покарала Польщу за системні порушення умов членства

Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила рішення про відновлення процедури моніторингу щодо Польщі, що здійснюється лише щодо країн, які системно порушують умови членства у Раді Європі.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Рішення було ухвалене у вівторок в рамках резолюції, присвяченій судовій реформі в Польщі.

Резолюція наповнена украй жорсткою критикою на адресу ініціатив польської влади. Зміни у системі правосуддя, які проводяться за ініціативи правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" (ПіС), ПАРЄ визнала такими, що "суперечать європейським нормам і стандартам".  Польську владу звинуватили у тиску на суддів, у переслідуванні тих, хто схильний до критики, у спробі уряду підпорядкувати судову владу урядові, у невиконанні рішень нелояльних судів тощо.

На підставі цього асамблея вирішила відновити моніторингову процедуру щодо Польщі. Таким чином, Польща стала першою державою-членом ЄС, яка перебуває під моніторингом ПАРЄ. Поправку про запровадження цієї санкції щодо Польщі затвердили з величезною перевагою. 140 депутатів проголосували за, 37 – проти.

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Зараз під моніторингом перебувають 10 держав: Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Сербія, Туреччина (повернулася під моніторинг рік тому) та Україна.

Про ситуацію з Польщею читайте у матеріалі: Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄПольща
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