ПАРЄ покарала Польщу за системні порушення умов членства

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Вівторок, 28 січня 2020, 18:16

Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила рішення про відновлення процедури моніторингу щодо Польщі, що здійснюється лише щодо країн, які системно порушують умови членства у Раді Європі.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Рішення було ухвалене у вівторок в рамках резолюції, присвяченій судовій реформі в Польщі.

Резолюція наповнена украй жорсткою критикою на адресу ініціатив польської влади. Зміни у системі правосуддя, які проводяться за ініціативи правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" (ПіС), ПАРЄ визнала такими, що "суперечать європейським нормам і стандартам".  Польську владу звинуватили у тиску на суддів, у переслідуванні тих, хто схильний до критики, у спробі уряду підпорядкувати судову владу урядові, у невиконанні рішень нелояльних судів тощо.

На підставі цього асамблея вирішила відновити моніторингову процедуру щодо Польщі. Таким чином, Польща стала першою державою-членом ЄС, яка перебуває під моніторингом ПАРЄ. Поправку про запровадження цієї санкції щодо Польщі затвердили з величезною перевагою. 140 депутатів проголосували за, 37 – проти.

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Зараз під моніторингом перебувають 10 держав: Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Сербія, Туреччина (повернулася під моніторинг рік тому) та Україна.

Про ситуацію з Польщею читайте у матеріалі: Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі.

Теми: ПАРЄ Польща


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