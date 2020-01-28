Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПАСЕ наказала Польшу за системные нарушения условий членства

Вторник, 28 января 2020, 17:16
ПАСЕ наказала Польшу за системные нарушения условий членства

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла решение о возобновлении процедуры мониторинга Польши, которая осуществляется только в отношении стран, системно нарушающих условия членства в Совете Европы.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение было принято во вторник в рамках резолюции, посвященной судебной реформе в Польше.

Резолюция наполнена крайне жесткой критикой в ​​адрес инициатив польской власти. Изменения в системе правосудия, которые проводятся по инициативе правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (ПиС), ПАСЕ признала "противоречащими европейским нормам и стандартам". Польские власти обвинили в давлении на судей, в преследовании тех, кто склонен к критике, в попытке правительства подчинить судебную власть правительству, в невыполнении решений нелояльных судов и т.п.

На основании этого ассамблея решила возобновить мониторинговую процедуру в отношении Польши. Таким образом, Польша стала первым государством-членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Поправку о введении этой санкции в отношении Польши утвердили с огромным преимуществом. 140 депутатов проголосовали за, 37 - против.

Читайте также: Январская сессия ПАСЕ грозит ссорой Украины и Польши

Сейчас под мониторингом находятся 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция (вернулась под мониторинг год назад) и Украина.

О ситуации с Польшей читайте в материале: Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге

Темы: ПАСЕПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: