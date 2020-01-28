Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник генпрокурора заявив про регулярні спроби дискредитувати його діяльність

Вівторок, 28 січня 2020, 19:27
Заступник генпрокурора заявив про регулярні спроби дискредитувати його діяльність

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак поскаржився на "цілеспрямовану і системну" інформаційну атаку, направлену на дискредитацію діяльності нового керівництва.

Джерело: Віктор Трепак у Facebook

Дослівно: "Проти мене як заступника генерального прокурора почалася інформаційна атака... 

Засоби дискредитації примітивні – дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах. 

Географія таких дій та їх кількість не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція".

Деталі: Трепак запевнив, що не "перестане займатися певними справами, які перебувають у його компетенції" і "не змінить позицію з вирішення тих чи інших питань".

Нагадаємо:

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Трепака своїм заступником 8 жовтня 2019 року.
  • Віктор Трепак – кандидат юридичних наук, учасник бойових дій на сході України, колишній перший заступник голови Служби безпеки України.
  • У 2016 році Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівкових коштів деяким високопосадовцям ("чорна бухгалтерія" ПР).

Читайте такожРукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Офіс генпрокурора
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Росіяни обстріляли Краматорськ "Іскандерами" – генпрокурор
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: