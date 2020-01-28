Заступник генпрокурора заявив про регулярні спроби дискредитувати його діяльність

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак поскаржився на "цілеспрямовану і системну" інформаційну атаку, направлену на дискредитацію діяльності нового керівництва.

Джерело: Віктор Трепак у Facebook

Дослівно: "Проти мене як заступника генерального прокурора почалася інформаційна атака...

Засоби дискредитації примітивні – дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах.

Географія таких дій та їх кількість не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція".

Деталі: Трепак запевнив, що не "перестане займатися певними справами, які перебувають у його компетенції" і "не змінить позицію з вирішення тих чи інших питань".

Нагадаємо:

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Трепака своїм заступником 8 жовтня 2019 року.

Віктор Трепак – кандидат юридичних наук, учасник бойових дій на сході України, колишній перший заступник голови Служби безпеки України.

У 2016 році Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівкових коштів деяким високопосадовцям ("чорна бухгалтерія" ПР).

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