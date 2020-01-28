Заступник генпрокурора заявив про регулярні спроби дискредитувати його діяльність

4330 переглядів
Вівторок, 28 січня 2020, 20:27

Заступник генерального прокурора Віктор Трепак поскаржився на "цілеспрямовану і системну" інформаційну атаку, направлену на дискредитацію діяльності нового керівництва.

Джерело: Віктор Трепак у Facebook

Дослівно: "Проти мене як заступника генерального прокурора почалася інформаційна атака... 

Засоби дискредитації примітивні – дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлення пропозицій невідомим мені людям "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах. 

Географія таких дій та їх кількість не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція".

Деталі: Трепак запевнив, що не "перестане займатися певними справами, які перебувають у його компетенції" і "не змінить позицію з вирішення тих чи інших питань".

Нагадаємо:

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Трепака своїм заступником 8 жовтня 2019 року.
  • Віктор Трепак – кандидат юридичних наук, учасник бойових дій на сході України, колишній перший заступник голови Служби безпеки України.
  • У 2016 році Трепак передав до Національного антикорупційного бюро документи, що підтверджують незаконні виплати "Партією регіонів" готівкових коштів деяким високопосадовцям ("чорна бухгалтерія" ПР).

Читайте такожРукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Заступник директора ДБР таки захищав Януковича в суді – прокурор 28 січня 2020, 15:32
У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів 28 січня 2020, 08:49
Прокурори встановили факт віроломства під час підриву бойовиками ДАП в 2015 році 24 січня 2020, 12:00
Усі новини
Головні новини
Суд арештував заступника міністра палива та енергетики часів Януковича
На Донбасі підірвалися два українські бійці
Більше ніж в ОГП: Холодницький розповів про нові зарплати прокурорів САП
Зеленський хоче роздати дітям 23 тонни іграшок, які застрягли на митниці
Усі новини
опитування

Як виглядають сучасні сім’ї та скільки людей живуть самі

психологія

Як зрозуміти, що ви надмірно жертвуєте собою заради роботи: 5 ознак

здоров'я

Сивина – це не лише про старість. 4 фактори, які впливають на посивіння