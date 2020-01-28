Замгенпрокурора заявил о регулярных попытках дискредитировать его деятельность

1386 просмотров
Вторник, 28 января 2020, 20:27

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак пожаловался на "целенаправленную и системную" информационную атаку, направленную на дискредитацию деятельности нового руководства.

Источник: Виктор Трепак в Facebook

Дословно: "Против меня как заместителя генерального прокурора началась информационная атака...

Средства дискредитации примитивные – звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки с помощью телефонных звонков или смс-сообщений побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывания предложений неизвестным мне людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

География таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

Детали: Трепак заверил, что "не перестанет заниматься определенными делами, которые находятся в его компетенции" и "не изменит позицию по решению тех или иных вопросов".

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Материалы по теме
Заместитель директора ГБР таки защищал Януковича в суде – прокурор 28 января 2020, 15:32
В дела Майдана вернули прежний состав прокуроров 28 января 2020, 08:49
Прокуроры установили факт вероломства во время подрыва боевиками ДАП в 2015 году 24 января 2020, 12:00
Все новости
Главные новости
Суд арестовал замминистра топлива и энергетики при Януковиче
На Донбассе подорвались два украинских бойца
Больше чем в ОГП: Холодницкий рассказал о новых зарплатах прокуроров САП
Зеленский хочет раздать детям 23 тонны игрушек, застрявших на таможне
Все новости
ТаблоID

Главные события февраля, которые не стоит пропускать

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

психология

Без разводов: что может спасти отношения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів