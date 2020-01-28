Замгенпрокурора заявил о регулярных попытках дискредитировать его деятельность

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак пожаловался на "целенаправленную и системную" информационную атаку, направленную на дискредитацию деятельности нового руководства.

Источник: Виктор Трепак в Facebook

Дословно: "Против меня как заместителя генерального прокурора началась информационная атака...

Средства дискредитации примитивные – звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки с помощью телефонных звонков или смс-сообщений побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывания предложений неизвестным мне людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

География таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

Детали: Трепак заверил, что "не перестанет заниматься определенными делами, которые находятся в его компетенции" и "не изменит позицию по решению тех или иных вопросов".