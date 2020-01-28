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Замгенпрокурора заявил о регулярных попытках дискредитировать его деятельность

Вторник, 28 января 2020, 19:27
Замгенпрокурора заявил о регулярных попытках дискредитировать его деятельность

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак пожаловался на "целенаправленную и системную" информационную атаку, направленную на дискредитацию деятельности нового руководства.

Источник: Виктор Трепак в Facebook

Дословно: "Против меня как заместителя генерального прокурора началась информационная атака...

Средства дискредитации примитивные – звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки с помощью телефонных звонков или смс-сообщений побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывания предложений неизвестным мне людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

География таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

Детали: Трепак заверил, что "не перестанет заниматься определенными делами, которые находятся в его компетенции" и "не изменит позицию по решению тех или иных вопросов".

Напомним:

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Трепака своим заместителем 8 октября 2019 года.
  • Виктор Трепак – кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины, бывший первый зампред Службы безопасности Украины.
  • В 2016 году Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты "Партией регионов" наличных средств некоторым чиновникам ("черная бухгалтерия" ПР).

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Украинская правда
Темы: Офис генпрокурора
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