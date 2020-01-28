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Росіянина Толстого таки обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Вівторок, 28 січня 2020, 20:11
Росіянина Толстого таки обрали віцепрезидентом ПАРЄ

В Парламентській асамблеї Ради Європи оголосили  результати підрахунку голосів щодо обрання Петра Толстого віцепрезидентом ПАРЄ за квотою РФ.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У другому турі виборів за затвердження Толстого на посаді проголосували 132 делегатів ПАРЄ, ще 117 віддали голоси проти нього.

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Як повідомлялося, призначення віцепрезидентів асамблеї зазвичай відбувається автоматично, однак щодо Толстого представниця України Марія Мезенцева ("Слуга народу") ініціювала процедуру оскарження, звинувативши росіянина в антисемітських заявах, не сумісних з цінностями Ради Європи.

Цікаво, що про перемогу росіянина у виборах був змушений оголосити представник України Олександр Мережко ("Слуга Народу"), який також має посаду віцепрезидента ПАРЄ. За збігом обставин, саме він вів засідання у той час, коли підрахунок голосів був завершений.

У першому турі Толстой набрав 101 голос за і 71 проти, також не подолавши бар’єр для обрання (у випадку безальтернативного голосування кандидат мав набрати 162 голоси "за").

Як повідомлялося, у ПАРЄ також оскаржили повноваження всієї російської делегації.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосія
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