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Россиянина Толстого таки избрали вице-президентом ПАСЕ

Вторник, 28 января 2020, 20:11
Россиянина Толстого таки избрали вице-президентом ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы объявили результаты подсчета голосов по избранию Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ по квоте РФ.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Во втором туре выборов за утверждение Толстого на посту проголосовали 132 делегата ПАСЕ, еще 117 отдали голоса против него.

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Как сообщалось, назначение вице-президентом ассамблеи обычно происходит автоматически, однако в отношении Толстого представительница Украины Мария Мезенцева ( "Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

В первом туре он набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").

Интересно, что о победе россиянина в выборах был вынужден объявить представитель Украины Александр Мережко ("Слуга народа"), который также имеет должность вице-президента ПАСЕ. По стечению обстоятельств, именно он вел заседание в то время, когда подсчет голосов был завершен.

Как сообщалось, в ПАСЕ также обжаловали полномочия всей российской делегации.

Темы: ПАСЕРосcия
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