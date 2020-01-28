Путін змінив куратора України, тепер – анексованого Криму

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Вівторок, 28 січня 2020, 21:42

В уряді Росії куратором анексованого Криму стане нинішній віцепрем'єр Марат Хуснуллін.

Джерело: ТАСС із посиланням на очільника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова

Деталі: Раніше куратором питань соціально-економічного розвитку окупованого РФ півострова був віцепрем'єр Дмитро Козак.

Що передувало: Дмитра Козака, донедавна російського віцепрем'єра, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він став "куратором України" в Кремлі, замінивши Владислава Суркова, у якого були показово конфліктні відносини з Києвом.

25 січня Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку"

Знати більше: Двигун федералізації, партнер Додона: чим відомий Козак, новий "куратор України" у Кремлі

Теми: Росія Крим


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