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Путін змінив куратора України, тепер – анексованого Криму

Вівторок, 28 січня 2020, 20:42
Путін змінив куратора України, тепер – анексованого Криму

В уряді Росії куратором анексованого Криму стане нинішній віцепрем'єр Марат Хуснуллін.

Джерело: ТАСС із посиланням на очільника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова

Деталі: Раніше куратором питань соціально-економічного розвитку окупованого РФ півострова був віцепрем'єр Дмитро Козак.

Що передувало: Дмитра Козака, донедавна російського віцепрем'єра, призначили на посаду заступника глави адміністрації Путіна. Він став "куратором України" в Кремлі, замінивши Владислава Суркова, у якого були показово конфліктні відносини з Києвом.

25 січня Сурков залишив держслужбу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку"

Знати більше: Двигун федералізації, партнер Додона: чим відомий Козак, новий "куратор України" у Кремлі

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКрим
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