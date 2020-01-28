Путин сменил куратора Украины, теперь – аннексированного Крыма

В правительстве России куратором аннексированного Крыма станет нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин.

Источник: ТАСС со ссылкой на главу оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова

Детали: Ранее куратором вопросов социально-экономического развития оккупированного РФ полуострова был вице-премьер Дмитрий Козак.

Что предшествовало: Дмитрия Козака назначили на должность замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Он стал "куратором Украины" в Кремле, заменив Владислава Суркова, у которого были показательно конфликтные отношения с Киевом.

25 января Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

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