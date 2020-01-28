Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин сменил куратора Украины, теперь – аннексированного Крыма

Вторник, 28 января 2020, 20:42
Путин сменил куратора Украины, теперь – аннексированного Крыма

В правительстве России куратором аннексированного Крыма станет нынешний вице-премьер Марат Хуснуллин.

Источник: ТАСС со ссылкой на главу оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова

Детали: Ранее куратором вопросов социально-экономического развития оккупированного РФ полуострова был вице-премьер Дмитрий Козак.

Что предшествовало: Дмитрия Козака назначили на должность замглавы администрации президента РФ Владимира Путина. Он стал "куратором Украины" в Кремле, заменив Владислава Суркова, у которого были показательно конфликтные отношения с Киевом.

25 января Сурков оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

Узнать больше: Двигатель федерализации, партнер Додона: чем известен Козак, новый "куратор Украины" в Кремле

Темы: РосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Россия пригрозила всем судам, которые будут направляться в украинские порты
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: