Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорський єврокомісар нагадав, що Україна мусить змінити ще й мовний закон

Вівторок, 28 січня 2020, 21:48

Комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї нагадав, що Україна повинна виконати рекомендації Венеціанської комісії та внести зміни до закону про захист державної мови.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у вівторок ввечері на пресконференції в Брюсселі, яка відбулась за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС.

"Ми також погодились з необхідністю забезпечити повагу прав, які вже здійснюють особи, що належать до національних меншин", - сказав Варгеї.

"У цьому контексті ми відзначили кроки України для імплементації рекомендацій Венеційської комісії і підкреслили потребу повністю імплементувати ці рекомендації", - додав єврокомісар.

Читайте також: Мовний закон штовхають до зміни: що рекомендує Україні Венеціанська комісія

Нагадаємо, торік у грудні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила висновки щодо українського закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у яких заявила, що він не витримує балансу між захистом української мови та гарантуванням прав мов меншин.

Захищаючи та підтримуючи окремі положення чинного закону, Венеціанська комісія рекомендувала переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов.

Також ВК рекомендувала переглянути норми, які встановлюють відповідальність за порушення закону – приміром, щодо "викривлення державної мови у офіційних документах", та розширити використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова заявила, що Україна  втілить частину рекомендацій "Венеціанки" щодо мовного закону. Вона додала, що нині готується закон про нацменшини, де "всі побажання будуть прийняті до розгляду".

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Угорщина
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: