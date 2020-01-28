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Венгерский еврокомиссар напомнил, что Украина должна изменить еще и языковой закон

Вторник, 28 января 2020, 21:48

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи напомнил, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии и внести изменения в закон о защите государственного языка.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во вторник вечером на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы также согласились с необходимостью обеспечить уважение прав, уже осуществляющихся лицами, которые принадлежат к национальным меньшинствам", - сказал Варгеи.

"В этом контексте мы отметили шаги Украины для имплементации рекомендаций Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость полностью имплементировать эти рекомендации", - добавил еврокомиссар.

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Напомним, в декабре прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала выводы относительно украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в которых заявила, что он не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.

Защищая и поддерживая отдельные положения действующего закона, Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть нормы, которые вводят отличие в права трех групп языков - языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков.

Также ВК рекомендовала пересмотреть нормы, устанавливающие ответственность за нарушение закона - например, об "искривлении государственного языка в официальных документах", и расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях - например, в работе экстренных служб.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".

Темы: ВенгрияЕСУкраина
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