Рідні українського моряка повідомляють про його зникнення
Вівторок, 28 січня 2020, 23:51
З борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.
Джерело: Фонд допомоги морякам "Ассоль"
Дослівно: "До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)".
Деталі: "Ассоль" звернувся за підтримкою до дипломатичної служби України та, як повідомляється, "надає правову підтримку рідним".