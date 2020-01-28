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Рідні українського моряка повідомляють про його зникнення

Вівторок, 28 січня 2020, 23:51
Рідні українського моряка повідомляють про його зникнення

З борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.

Джерело: Фонд допомоги морякам "Ассоль"

Дослівно: "До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)".

Деталі: "Ассоль" звернувся за підтримкою до дипломатичної служби України та, як повідомляється, "надає правову підтримку рідним".

"Українська правда" у Threads

Теми: поліція
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