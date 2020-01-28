Родные украинского моряка сообщают о его исчезновении
Вторник, 28 января 2020, 23:51
С борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников.
Источник: Фонд помощи морякам "Ассоль"
Дословно: "К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)".
Детали: "Ассоль" обратился за поддержкой к дипломатической службы Украины и, как сообщается, "оказывает правовую поддержку родным".