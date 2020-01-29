Родные украинского моряка сообщают о его исчезновении

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Среда, 29 января 2020, 00:51

С борта иностранного судна пропал украинский моряк Евгений Масленников.

Источник: Фонд помощи морякам "Ассоль"

Дословно: "К нам обратились родные моряка, гражданина Украины, который, по их сообщению, исчез с борта судна в пятницу, 24 января. Точно известный менеджер - компания Green Reefers (Норвегия)".

Детали: "Ассоль" обратился за поддержкой к дипломатической службы Украины и, как сообщается, "оказывает правовую поддержку родным".

Темы: полиция


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