У Росії пропонують перейменувати посаду президента в "Верховного правителя"

Робоча група з підготовки поправок до Конституції Російської Федерації запропонувала ввести в Конституцію більше ста нових пунктів.

Джерело: повідомляє "Комерсант".

Деталі: Одна з поправок стосується перейменування посади президента РФ в "Верховного правителя".

Також група з підготовки поправок розгляне пропозицію про затвердження православ'я в якості основної релігії Росії, а також закріплення за РФ статусу "держави-переможниці" у Другій світовій війні.

До робочої групи з підготовки поправок до Конституції увійшли 75 осіб. Серед них - автор законів про покарання за образу влади і суверенній інтернеті сенатор Андрій Клішас, який командував бойовиками так званої "ДНР" письменник Захар Прилепин, отаман Всеросійського козачого товариства Микола Долуда, артисти, режисери, депутати Держдуми і члени Ради Федерації.