В России предлагают переименовать должность президента в "Верховного правителя"

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Среда, 29 января 2020, 02:58

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации предложила ввести в Конституцию больше ста новых пунктов.

Источник: сообщает "Коммерсант"

Детали: Одна из поправок касается переименования должности президента РФ в "Верховного правителя". 

Также группа по подготовке поправок рассмотрит предложение о утверждение православия в качестве основной религии России, а также закреплении за РФ статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой "ДНР" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, артисты, режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Темы: Росcия


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