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40 000 сирійців стали біженцями за останню добу

Середа, 29 січня 2020, 05:13
40 000 сирійців стали біженцями за останню добу

У провінції Ідліб на північному заході Сирії через безперервні обстріли армії Асада й авіації РФ за одну добу свої домівки залишили близько 40 тисяч мирних мешканців.

Джерело: Анадолу

Дослівно: "За останні 24 години свої домівки в районах бойових дій на північному заході Сирії полишили ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів і авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії".

Деталі: За інформацією місцевих правозахисників, останніми днями сирійці масово покидають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо. Люди тікають у відносно безпечні райони на кордоні з Туреччиною.

Нагадаємо: 

  • За даними видання, від початку листопада минулого року кількість внутрішньо переміщених осіб на північному заході Сирії сягнула 541 тисячі осіб.

Теми: СиріяРосія
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