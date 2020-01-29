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40 000 сирийцев стали беженцами за последние сутки

Среда, 29 января 2020, 05:13
40 000 сирийцев стали беженцами за последние сутки

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за сутки свои дома покинули около 40 000 мирных жителей.

Источник: Анадолу

Дословно: "За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек. Население в массовом порядке убегает из своих домов на фоне постоянных обстрелов и авиаударов армии Башара Асада и ВКС России".

Детали: По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо. Люди бегут в относительно безопасные районы на границе с Турцией.

Напомним:

  • По данным издания, с начала ноября прошлого года количество внутренне перемещенных лиц на северо-западе Сирии достигло 541 000 человек.

Темы: СирияРосcия
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