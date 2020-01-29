ООС: минулої доби зафіксовано 12 обстрілів

28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Чотири обстріли по українським позиціям було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 28 січня, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойові поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".