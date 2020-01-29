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Євросоюз відреагував на мирний план Трампа щодо Ізраїлю і Палестини

Середа, 29 січня 2020, 08:15
Євросоюз відреагував на мирний план Трампа щодо Ізраїлю і Палестини

Європейський союз оцінить мирний план щодо врегулювання ситуації між Ізраїлем та Палестинськими територіями, представлений президентом США Дональдом Трампом.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Ініціатива Сполучених Штатів дає надає можливість перезапустити вкрай необхідні зусилля для досягнення переговорного та життєздатного рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Європейський Союз вивчить та оцінить висунуті пропозиції", - йдеться у заяві.

У Брюсселі наголосили, що розглядатимуть пропозиції на основі твердої та єдиної прихильності ЄС до переговорного та життєздатного двостороннього рішення, яке враховуватиме законні прагнення як палестинців, так і ізраїльтян, дотримуючись усіх відповідних резолюцій ООН та домовлених на міжнародному рівні параметрів.

"ЄС підтверджує готовність працювати над відновленням змістовних переговорів для вирішення всіх постійних питань статусу та досягнення справедливого і довготривалого миру. Він закликає обидві сторони продемонструвати за допомогою політики та дій справжню прихильність дводержавному рішенню як єдиному реалістичному способу подолати конфлікт", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Трамп 28 січня представив свій мирний план, яв кому пропонує створення повноцінної палестинської держави. Мирний план також включає мапу, на якій вказані точні кордони можливої держави.

Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. При цьому Трамп запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.

Переговори про палестинську державу вестимуть протягом чотирьох років. В цей час Ізраїль має заморозити будівництва поселень на палестинських територіях.

Білий дім також запропонував заходи, які передбачають як державні, так і приватні інвестиції обсягом $50 мільярдів. Внаслідок цього планується створити не менше одного мільйона робочих місць для палестинців, а також подвоїти ВВП палестинської економіки протягом 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССШАІзраїль
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