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Евросоюз отреагировал на мирный план Трампа для Израиля и Палестины

Среда, 29 января 2020, 08:15
Евросоюз отреагировал на мирный план Трампа для Израиля и Палестины

Европейский союз оценит мирный план по урегулированию ситуации между Израилем и Палестинскими территориями, представленный президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Инициатива Соединенных Штатов дает возможность перезапустить крайне необходимые усилия для достижения переговорного и жизнеспособного решения израильско-палестинского конфликта. Европейский Союз изучит и оценит выдвинуты предложения", - сообщается в заявлении.

В Брюсселе отметили, что будут рассматривать предложения на основе твердой и единой приверженности ЕС к переговорному и жизнеспособному двустороннему решению, которое будет учитывать законные стремления как палестинцев, так и израильтян, соблюдая все соответствующие резолюции ООН и оговоренные на международном уровне параметры.

"ЕС подтверждает готовность работать над восстановлением содержательных переговоров для решения всех постоянных вопросов статуса и достижения справедливого и длительного мира. Он призывает обе стороны продемонстрировать с помощью политики и действий настоящую привязанность двухгосударственному решению как единственному реалистичному способу преодолеть конфликт", - говорится в заявлении.

Напомним, Трамп 28 января представил свой мирный план, в котором предлагает создание полноценного палестинского государства. Мирный план также включает карту, на которой указаны точные границы возможного государства.

Предполагается, что палестинское государство получит столицу в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.

Переговоры о палестинском государстве будут вести в течение четырех лет. В это время Израиль должен заморозить строительство поселений на палестинских территориях.

Белый дом также предложил меры, которые предусматривают как государственные, так и частные инвестиции объемом $50 млрд. Вследствие этого планируется создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП палестинской экономики в течение 10 лет.

Темы: ЕССШАИзраиль
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