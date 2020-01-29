Літак із Варшави не сів у Києві через туман

Літак польської авіакомпанії LOT, що Летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) через туман.

Джерело: сайт "Києва" і речниця аеропорту Галина Богданенко, сайт Flight Radar 24



Деталі: Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується.

У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.

Пряма мова Галини Богданенко: "Екіпаж приймає рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює".

Інші подробиці: Аеропорт "Бориспіль" також працює у штатному режимі, хоча деякі літаки, згідно з табло, затримуються.

Речник "Борисполя" каже: "У нас усе в штатному режимі. Туман поки що не позначився".