Самолет из Варшавы не сел в Киеве из-за тумана
Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за тумана.
Источник: сайт "Киева" и пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, сайт Flight Radar 24
Детали: Самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1:20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили. Остальные ночные рейсы – по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.
В пресс-службе аэропорта связали отмену рейса с погодными условиями.
Прямая речь Галины Богданенко: "Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт... Наш аэропорт работает".
Другие подробности: Аэропорт "Борисполь" также работает в штатном режиме, хотя некоторые самолеты, согласно табло, задерживаются.
Представитель "Борисполя" говорит: "У нас все в штатном режиме. Туман пока не сказался".