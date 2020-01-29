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Самолет из Варшавы не сел в Киеве из-за тумана

Среда, 29 января 2020, 08:59
Самолет из Варшавы не сел в Киеве из-за тумана

Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) из-за тумана.

Источник: сайт "Киева" и пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко, сайт Flight Radar 24

Детали: Самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1:20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили. Остальные ночные рейсы – по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.

 
flightradar24.com

В пресс-службе аэропорта связали отмену рейса с погодными условиями.

Прямая речь Галины Богданенко: "Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт... Наш аэропорт работает".

Другие подробности: Аэропорт "Борисполь" также работает в штатном режиме, хотя некоторые самолеты, согласно табло, задерживаются.

Представитель "Борисполя" говорит: "У нас все в штатном режиме. Туман пока не сказался".

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Темы: погодаКиевавиа
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