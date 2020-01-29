Проєкт рішення ПАРЄ щодо санкцій проти РФ: Москва платить гроші, карати не можна

У Парламентській асамблеї Ради Європи погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення росіянами зобов’язань перед Радою Європи.

Документ винесуть на голосування у залі в середу пізно ввечері, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Проєкт був підготовлений у моніторинговому комітеті одним з ключових лобістів Росії у ПАРЄ, нідерландським лівим Тіні Коксом (моніторинговий комітет призначив його більшістю голосів), а його зміст відповідає очікуванням, зважаючи на автора. Він пропонує уникнути накладання на РФ будь-яких обмежень та стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

Документ нагадує, що у червні 2019 року ПАРЄ вирішила відновити права російської делегації, "закликавши її до змістовного діалогу щодо виконання зобов’язань", та запланувала розгляд окремої доповіді щодо дій РФ. Підготовка цієї доповіді ще триває, і "російська делегація повноцінно співпрацює з моніторинговим комітетом".

Тіні Кокс також знайшов ознаки того, що Росія виправляє проблеми, через які вона перебувала під санкційним тиском. Він навів два таких приклади: обмін ув’язненими, включаючи повернення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, а також відновлення платежів Росії до бюджету Ради Європи.

"Російська Федерація сплатила всі свої внески у бюджет Ради Європи... Наразі не сплачені відсотки (за час затримки платежів), які є предметом спору в комітеті міністрів Ради Європи", йдеться у проєкті рішення ПАРЄ.

У документі, який вже пройшов попереднє схвалення у моніторинговому комітеті, відсутні будь-які згадки про численні порушення прав людини з боку РФ – як в анексованому Криму, так і на Донбасі, про системні утиски прав людини в самій Росії, про наміри РФ змінити конституцію, щоби не виконувати рішення ЄСПЛ тощо.

"Асамблея підкреслює, що вона є найважливішою пан'європейською платформою, де може відбуватися політичний діалог з РФ щодо її зобов’язань за Статутом Ради Європи, і де Російську Федерацію можна притягнути до відповідальності на базі принципів та цінностей Ради Європи", - констатує проєкт рішення – і пропонує затвердити повноваження делегації РФ без жодних санкцій та обмежень.

Як повідомлялося раніше, у вівторок у другому турі голосування росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ, попри його антисемітські заяви.

Проєкт Кокса ще може бути змінений у пленарному залі, українська делегація планує подати до нього низку поправок. Примітно, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду.

Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики").