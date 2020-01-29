Проект решения ПАСЕ о санкциях против РФ: Москва платит деньги, наказывать нельзя

В Парламентской ассамблее Совета Европы согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы.

Документ вынесут на голосование в зале в среду поздно вечером, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Проект был подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом (мониторинговый комитет назначил его большинством голосов), а его содержание, учитывая автора, соответствует ожиданиям. Он предлагает избежать введения против РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Документ напоминает, что в июне 2019 года ПАСЕ решила восстановить права российской делегации, "призвав ее к содержательному диалогу по выполнению обязательств", и запланировала рассмотрение отдельного доклада о действиях РФ. Подготовка этого доклада еще продолжается, и "российская делегация полноценно сотрудничает с мониторинговым комитетом".

Тини Кокс также нашел признаки того, что Россия исправляет проблемы, из-за которых она оказалась под санкционным давлением. Он привел два таких примера: обмен заключенными, включая возвращение украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива, а также возобновление платежей России в бюджет Совета Европы.

"Российская Федерация оплатила все свои взносы в бюджет Совета Европы... Пока не уплачены проценты (за время задержки платежей), которые являются предметом спора в комитете министров Совета Европы", - говорится в проекте решения ПАСЕ.

В документе, который уже прошел предварительное одобрение в мониторинговом комитете, отсутствуют какие-либо упоминания о многочисленных нарушениях прав человека со стороны РФ - как в аннексированном Крыму, так и на Донбассе, о системных притеснениях прав человека в самой России, о намерениях РФ изменить конституцию, чтобы не выполнять решения ЕСПЧ и тому подобное.

"Ассамблея подчеркивает, что она является важнейшей панъевропейской платформой, где может происходить политический диалог с РФ по ее обязательствам согласно Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - констатирует проект решения и предлагает утвердить полномочия делегации РФ без санкций и ограничений.

Как сообщалось ранее, во вторник во втором туре голосования россиянина Петра Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ, несмотря на его антисемитские заявления.

Проект Кокса еще может быть изменен в пленарном зале, украинская делегация планирует подать ряд поправок к нему. Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства.

Подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ выбрала новую страну для критики").