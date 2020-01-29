Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"

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Середа, 29 січня 2020, 10:38

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Відповідну заяву поширили пресслужба НАК.

"У "Нафтогазі" до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів  групи "Нафтогаз" в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Під час роботи в МЗС Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" постачання російського газу до України в 2014-2016 роках.

Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року.

На посаді заступника міністра вона також була залучена до роз’яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Зеркаль заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін очолив одну з програм в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього".

"Європейська правда"

Теми: Нафтогаз МЗС


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