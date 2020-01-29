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Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"

Середа, 29 січня 2020, 09:38
Зеркаль влаштувалася на роботу у Нафтогаз

Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Відповідну заяву поширили пресслужба НАК.

"У "Нафтогазі" до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів  групи "Нафтогаз" в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Під час роботи в МЗС Зеркаль відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь у тристоронніх переговорах про "зимові пакети" постачання російського газу до України в 2014-2016 роках.

Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року.

На посаді заступника міністра вона також була залучена до роз’яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Зеркаль заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін очолив одну з програм в аналітичному центрі "Український інститут майбутнього".

"Європейська правда"

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Теми: НафтогазМЗС
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