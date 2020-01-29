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Зеркаль устроилась на работу в "Нафтогаз"

Среда, 29 января 2020, 09:38
Зеркаль устроилась на работу в Нафтогаз

Бывший заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба НАК.

"В "Нафтогазе" в сферу ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, по захваченным Россией активам группы "Нафтогаз" в АР Крым", - говорится в сообщении.

Во время работы в МИД Зеркаль отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.

В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

В должности заместителя министра она также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода "Северный поток-2".

Ранее Зеркаль заявляла, что намерена работать в области гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

Напомним, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин возглавил одну из программ в аналитическом центре "Украинский институт будущего".

"Европейская правда"

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Темы: НефтегазМИД
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