Синоптики віщують погіршення погоди: у горах сніг до 30 см і хуртовини

1684 перегляди
Середа, 29 січня 2020, 10:49

Кінець січня в Україні буде сніжним і вітряним для Карпат, у деяких областях – мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця.

Джерело: Український гідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно Укргідрометцентр: "Ускладнення погодних умов 29-31 січня 2020 року.

У Карпатах помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях – мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідає І (жовтому) рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; у Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі від ДСНС:  По Києву та Київській області вранці 29 січня туман, видимість 200-500 м.

Олена Рощенко, УП
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Літак із Варшави не сів у Києві через туман 29 січня 2020, 09:59
Ураган у Чехії: повалені дерева, пошкоджені авто і 15 тисяч будинків без світла 29 січня 2020, 09:03
І і ІІ рівень небезпеки: ДСНС попереджає про сніг і хуртовини 28 січня 2020, 15:19
Усі новини
Головні новини
Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"
Коронавірус: із китайського міста евакуюють українських туристів
Проєкт рішення ПАРЄ щодо санкцій проти РФ: Москва платить гроші, карати не можна
Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей
Усі новини
посміхніться!

І лячно, і смішно: 11 мемів про коронавірус

артефакти

Перші хвилини звільнення табору Аушвіц. Унікальні ФОТО

думка

Що небезпечніше – лижі чи сноуборд?