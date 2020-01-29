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Синоптики віщують погіршення погоди: у горах сніг до 30 см і хуртовини

Середа, 29 січня 2020, 09:49
Синоптики віщують погіршення погоди: у горах сніг до 30 см і хуртовини

Кінець січня в Україні буде сніжним і вітряним для Карпат, у деяких областях – мокрий сніг, на дорогах очікується ожеледиця.

Джерело: Український гідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно Укргідрометцентр: "Ускладнення погодних умов 29-31 січня 2020 року.

У Карпатах помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях – мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Ускладнення погодних умов відповідає І (жовтому) рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; у Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".

Деталі від ДСНС: По Києву та Київській області вранці 29 січня туман, видимість 200-500 м.

 
 
 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погодадороги
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