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Синоптики предвещают ухудшение погоды: в горах снег до 30 см и метели

Среда, 29 января 2020, 09:49
Синоптики предвещают ухудшение погоды: в горах снег до 30 см и метели

Конец января в Украине будет снежным и ветреным для Карпат, в некоторых областях – мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица.

Источник: Украинский гидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно Укргидрометцентр: "Осложнение погодных условий 29-31 января 2020 года.

В Карпатах умеренный, ночью 29 января и днем ​​31 января значительный снег, метель (на Закарпатье сильный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях – мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Осложнение погодных условий соответствует I (желтому) уровню опасности, оно вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог; в Карпатах нарушение, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали от ГСЧС: По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 м.

 
 
 

Алена Рощенко, УП

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Темы: погодадороги
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