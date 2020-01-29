ОГП попереджає: шахраї вимагають хабарі від імені заступника Рябошапки

Офіс генерального прокурора попереджає про шахраїв, які намагаються діяти від імені його керівництва.

Джерело: ОГП

Деталі: Зазначається, що аферисти дзвонять нібито з приймальні заступника генерального прокурора в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду.

Також від імені заступника Рябошапки через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення намагаються підбурити народних депутатів та інших посадовців до хабарів або пропонують "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах.

Дослівно: "Звертаємо увагу, що комунікація Офісу та його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб. Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офіс генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям".

Нагадаємо: Напередодні Нового року у Міністерстві оборони попереджали про телефонних шахраїв, які вимагали кошти начебто на "новорічні подарунки" від імені Генштабу.