ОГП попереджає: шахраї вимагають хабарі від імені заступника Рябошапки

187 переглядів
Середа, 29 січня 2020, 11:34

Офіс генерального прокурора попереджає про шахраїв, які намагаються діяти від імені його керівництва.

Джерело: ОГП

Деталі: Зазначається, що аферисти дзвонять нібито з приймальні заступника генерального прокурора в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду.

Також від імені заступника Рябошапки через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення намагаються підбурити народних депутатів та інших посадовців до хабарів або пропонують "вирішити" кадрові питання у правоохоронних органах.

Дослівно: "Звертаємо увагу, що комунікація Офісу та його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватись лише в передбачений законом спосіб. Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офіс генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям".

Нагадаємо: Напередодні Нового року у Міністерстві оборони попереджали про телефонних шахраїв, які вимагали кошти начебто на "новорічні подарунки" від імені Генштабу.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду 28 січня 2020, 00:15
Війна інтересів у ДБР: Бабіков vs "справи Майдану"  24 січня 2020, 13:30
Рябошапка просить Гончарука врегулювати примусове харчування в'язнів 21 січня 2020, 17:55
Усі новини
Головні новини
Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"
Коронавірус: із китайського міста евакуюють українських туристів
Проєкт рішення ПАРЄ щодо санкцій проти РФ: Москва платить гроші, карати не можна
Коронавірус із Китаю за добу виявили у ще 1 600 людей
Усі новини
посміхніться!

І лячно, і смішно: 11 мемів про коронавірус

артефакти

Перші хвилини звільнення табору Аушвіц. Унікальні ФОТО

думка

Що небезпечніше – лижі чи сноуборд?