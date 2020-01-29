ОГП предупреждает: мошенники требуют взятки от имени зама Рябошапки

Офис генерального прокурора предупреждает о мошенниках, которые пытаются действовать от имени его руководства.

Источник: ОГП

Детали: Отмечается, что аферисты звонят якобы из приемной заместителя генерального прокурора в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду.

Также от имени заместителя Рябошапки через телефонные звонки или смс-сообщения пытаются склонить народных депутатов и других должностных лиц к взяткам или предлагают "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

Дословно: "Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законном образом. Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офис генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям".

Напомним: Накануне Нового года в Министерстве обороны предупреждали о телефонных мошенниках, которые требовали средства якобы на "новогодние подарки" от имени Генштаба.