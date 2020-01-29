Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОГП предупреждает: мошенники требуют взятки от имени зама Рябошапки

Среда, 29 января 2020, 10:34
ОГП предупреждает: мошенники требуют взятки от имени зама Рябошапки

Офис генерального прокурора предупреждает о мошенниках, которые пытаются действовать от имени его руководства.

Источник: ОГП

Детали: Отмечается, что аферисты звонят якобы из приемной заместителя генерального прокурора в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду.

Также от имени заместителя Рябошапки через телефонные звонки или смс-сообщения пытаются склонить народных депутатов и других должностных лиц к взяткам или предлагают "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах.

Дословно: "Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренным законном образом. Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офис генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям".

Напомним: Накануне Нового года в Министерстве обороны предупреждали о телефонных мошенниках, которые требовали средства якобы на "новогодние подарки" от имени Генштаба.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: