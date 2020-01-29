Українці вважають Зеленського рушієм, а олігархів – гальмом реформ

Головним рушієм реформ більшість громадян України вважають президента Володимира Зеленського, а головним гальмом – олігархів.

Джерело: грудневе опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова

Деталі: Головним рушієм реформ президента вважають 60% опитаних.

Також до основних рушіїв зараховують уряд (37%), парламентську фракцію партії "Слуга народу" (30%), населення (27%), громадські організації, волонтерів (24%).

Найбільший опір реформам, на думку громадян, чинять олігархи (51%), бюрократія й чиновники (43%).

Соціологи дослівно: "Порівняно з минулим роком в уявленнях українців щодо рушіїв реформ відбулися істотні зміни: різко зросли сподівання на президента (з 24% до 60%) та на більшість у Верховній Раді (з 10% до 30%), натомість значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу (з 25% до 12%) та МВФ і Світового банку (з 24% до 12%).

Найкращий баланс в оцінці громадянами ролі у проведенні реформ (тобто переважання в оцінках ролі рушія) виявився у президента (+52%), населення (+23%), громадських організацій, волонтерів (+21%), уряду (+20%), більшості у Верховній Раді (+18%). А найгірший баланс у визначенні "рушії-гальма" в олігархів (–48%) та чиновників (–42%)".

Інші подробиці: Громадяни вважають головними проблемами, що найбільше заважають розвитку України, корупцію (69%), війну на Донбасі (69%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність професіоналів у владі (25%) та міграцію, виїзд працездатного населення з країни (25%).

Довідково: Загальнонаціональне дослідження проведено "Демініцативами і Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використано дані опитувань, проведених у різні роки "Демініціативами", Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.