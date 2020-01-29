Украинцы считают Зеленского двигателем, а олигархов – тормозом реформ

Главным двигателем реформ большинство граждан Украины считают президента Владимира Зеленского, а главным тормозом – олигархов.

Источник: декабрьский опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова

Детали: Главным двигателем реформ президента считают 60% опрошенных.

Также к основным двигателям причисляют правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%).

Наибольшее сопротивление реформам, по мнению граждан, оказывают олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).

Социологи дословно: "По сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев о двигателях реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), зато значительно уменьшилось признание как движителей реформ стран Запада (с 25% до 12%) и МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Наилучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли двигателя) оказался у президента (+ 52%), населения (+ 23%), общественных организаций, волонтеров (+ 21%), правительства (+ 20%), большинства в Верховной Раде (+ 18%). А наихудший баланс в определении "двигатель – тормоз" у олигархов (-48%) и чиновников (-42%)".

Другие подробности: Граждане считают главнейшими проблемами, которые больше всего мешают развитию Украины, коррупцию (69%), войну на Донбассе (69%), засилье олигархов в экономике (31%), отсутствие профессионалов во власти (25%) и миграцию, выезд трудоспособного населения из страны (25%).

Справка: Общенациональное исследование проведено "Деминициативами" и Центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения использованы данные опросов, проведенных в разные годы "Деминициативами", Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.