Кожен 5-й українець вважає, що авторитаризм може бути кращим за демократію

20% українців вважають, що авторитарний режим за певних обставин може бути кращим за демократичний, 52% впевнені, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2019 року

Дослівно: "Більшість громадян – 52% – вважають, що демократія є найбільш бажаним варіантом державного устрою для України. Протилежної думки – що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим – дотримуються 20% і ще 19% відповіли, що для них взагалі не має значення, демократичний режим в країні чи ні".

Деталі: Серед регіонів відрізняється Східний, де віддають перевагу демократичному устрою 37%, а для 30% не має різниці, демократичний режим чи ні.

Разом з цим 33% українців згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут (у 2018 році – 26%), проте дещо більше – 42% (36% у 2018 році) заради особистої свободи та дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі.

Не змогли зробити вибір між цими альтернативами 25% опитаних (у 2018 році – 39%).

Східний регіон відрізняється від решти тим, що його мешканці готові поступитися часткою прав і свобод в обмін на добробут – 42% проти 31% тих, хто на це не згодний.

Опитування проходило з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.