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Каждый 5-й украинец считает, что авторитаризм может быть лучше за демократию

Среда, 29 января 2020, 11:06
Каждый 5-й украинец считает, что авторитаризм может быть лучше за демократию

20% украинцев считают, что авторитарный режим при определенных обстоятельствах может быть лучше демократического, 52% уверены, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, проведенного в декабре 2019 года

Дословно: "Большинство граждан – 52% – считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Противоположного мнения – что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше – придерживаются 20% и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет".

 

Детали: Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% не имеет значения, демократический режим или нет.

Вместе с этим 33% украинцев согласны уступить государству часть прав и свобод в обмен на собственное благосостояние (в 2018 году – 26%), однако несколько больше – 42% (36% в 2018 году) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности.

Не смогли сделать выбор между этими альтернативами 25% опрошенных (в 2018 году – 39%).

Восточный регион отличается тем, что его жители готовы лишиться части прав и свобод в обмен на благосостояние – 42% против 31% тех, кто на это не согласен.

Опрос проходил с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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