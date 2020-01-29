Українці вважають першочерговою реформою у країні – антикорупційну, далі реформа охорони здоров’я та пенсійна. При цьому понад 50% громадян відзначають, що владі не вдалося реалізувати жодної реформи, які вона намагалась впровадити.

Джерело: результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року

Дослівно: "Пріоритетність найважливіших для українців реформ вже п’ять років поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа – так вважають майже 59% населення (торік було 58%).

Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року – 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, минулого року – 44%), реформа органів правопорядку (37%, минулого року – 32%), люстрація чиновників (28%, минулого року – 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, минулого року – 22%).

Проте з усіх цих реформ відносно успішними було визнано лише антикорупційну реформу (10%), децентралізації (10%), реформу охорони здоров’я (9%), реформування армії (9%), земельну реформу (8%). Жодної успішної реформи не назвали 51% (торік – 41%)".

Деталі: Наразі зовсім не вірять в успіх реформ 13%, а рік тому – 23%. Цілком впевнені в успіху - 13%, а решта або вірить, проте має сумніви (38%), або не вірить, але ще має певну надію (31%).

Лише 19% населення задоволені тим, як уряд інформує суспільство про свою роботу та реформи (У 2018 році – 11%).

Поменшало тих, хто не довіряв інформації, яку дає уряд – з 47% у 2018 р. до 23% наприкінці 2019 р. Вважають, що інформації про діяльність уряду недостатньо 28% (30% у 2018 р.), а 29% певні, що інформації багато, але вона незрозуміла звичайній людині (25% у 2018 р.).

Дослідження провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.

Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.