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Украинцы назвали топ-реформы: власть не справилась ни с одной

Среда, 29 января 2020, 11:21
Украинцы назвали топ-реформы: власть не справилась ни с одной

Украинцы считают первоочередной реформой в стране - антикоррупционную, дальше реформа здравоохранения и пенсионная. При этом более 50% граждан отмечают, что властям не удалось реализовать ни одной реформы, которые она пыталась внедрить.

Источник: результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с центром Разумкова с 6 по 11 декабря 2019

Дословно: "Приоритетность важнейших для украинцев реформ уже пять лет подряд остается стабильной: важнейшей является антикоррупционная реформа - так считают почти 59% населения (в прошлом году было 58%).

Далее по уровню значимости идут реформа здравоохранения (54%, в прошлом году - 47%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (46%, в прошлом году - 44%), реформа органов правопорядка (37%, в прошлом году - 32%), люстрация чиновников (28%, в прошлом году - 29%), реформа армии, укрепление обороноспособности (23%, в прошлом году - 22%).

Однако из всех этих реформ относительно успешными были признаны лишь антикоррупционная реформа (10%), децентрализации (10%), реформа здравоохранения (9%), реформирование армии (9%), земельная реформа (8%). Ни одной успешной реформы не назвали 51% (в прошлом году - 41%)".

 

Детали: Сейчас совсем не верят в успех реформ 13% респондентов, а год назад - 23%. Вполне уверены в успехе - 13%, а остальные или верят, однако сомневаются (38%), либо не верят, но еще имеют определенную надежду (31%).

Только 19% населения довольны тем, как правительство информирует общество о своей работе и реформах (в 2018 году - 11%).

Столо меньше тех, кто не доверял информации, которую дает правительство - с 47% в 2018 году до 23% в конце 2019 года считают, что информации о деятельности правительства недостаточно 28% (30% в 2018 г.), а 29% уверены, что информации много, но она непонятна обычному человеку (25% в 2018 г.).

 

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияреформыВерховная РадаКабинет министров
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