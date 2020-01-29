Кабмін ліквідує морські екологічні інспекції

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Середа, 29 січня 2020, 12:36

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу вирішив ліквідувати морські екологічні інспекції, що діють в Україні.

Джерело: Телеграм-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука

"Уряд ліквідовує "морські інспекції" через іхню неефективність. У Держекоінспекції існували 2 окремі "морські" інспекції — Кримсько-Чорноморська та Азовська. Їх створювали з метою посилити екологічний контроль у портах.

На жаль, експеримент мав зворотній результат. Замість належного контролю держава отримала чисельні скарги з боку міжнародних перевізників та судновласників".

Деталі: Гончарук написав, що ці органи повністю себе дискредитували. Функції з контролю суден будуть передані до обласних інспекцій. Він додав, що відтепер кожне затримання судна має бути санкціонованим виключно керівником Держекоінспекції.

Передісторія:

  • Морські екологічні інспекції були створені у 2017 році.

Українська правда


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