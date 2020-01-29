Кабмин ликвидирует морские экологические инспекции

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Среда, 29 января 2020, 12:36

Кабинет министров на своем заседании в среду решил ликвидировать морские экологические инспекции, действующих в Украине.

Источник: Телеграмм канал премьер-министра Алексея Гончарука

Дословно: "Правительство ликвидирует "морские инспекции" из-за ихней неэффективность. В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах.

К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев".

Детали: Гончарук написал, что эти органы полностью себя дискредитировали. Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Он добавил, что отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.

Предыстория:

  • Морские экологические инспекции были созданы в 2017 году.



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