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Сенцов: Я не збираюся йти у політику, і виправдовуватися – теж

Середа, 29 січня 2020, 11:43
Сенцов: Я не збираюся йти у політику, і виправдовуватися – теж

Колишній політв’язень із Криму Олег Сенцов, визволений Україною з російської в’язниці 5 місяців тому, не збирається йти у політику чи створювати партію.  

Джерело: Facebook-допис Сенцова

Пряма мова: "Я вважаю, що не треба виправдовуватися, коли вважаєш себе правим. Я ніколи цього не робив та не збираюсь цим займатися.

І коли інформаційні смітники намагаються кидати у тебе брудом та кричати, що ти продався Ахметову/Пінчуку/Соросу/Путіну/масонам та мормонам – це говорить лише про те, що ти на правильному шляху і комусь почав заважати.

Я не збираюсь йти у політику чи створювати якусь там партію. Я буду робити те, що роблю на користь Україні, та говорити те, що думаю".

Деталі: Сенцов додав, що на його улюбленій футболці є напис "Born free", тобто народжений вільним, – і таким він хоче залишатися, тож нікому не вдасться його "ані купити, ані залякати".

Передісторія:

  • Олег Сенцов – кінорежисер, сценарист та письменник із анексованого нині Криму, якого російські силовики затримали після анексії, 10 травня 2014 року, у Сімферополі. Він провів 5 років у російській неволі і став символом боротьби за звільнення українських політв’язнів у РФ. Його видали Україні під час великого обміну утримуваними особами 7 вересня 2019 року.
  • Сенцов відзначений премією Сахарова за свободу думки та премією імені Тараса Шевченка.
  • Після звільнення Сенцов багато подорожує. Останні його поїздки – до Швейцарії на Всесвітній економічний форум у Давосі, де він взяв участь в "Українському сніданку" Віктора Пінчука, а також до США.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцов
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