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Сенцов: Я не собираюсь идти в политику, и оправдываться – тоже

Среда, 29 января 2020, 11:43
Сенцов: Я не собираюсь идти в политику, и оправдываться – тоже

Бывший политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, освобожденный Украиной из российской тюрьмы 5 месяцев назад, не собирается идти в политику или создавать партию.

Источник: Facebook-сообщение Сенцова

Прямая речь: "Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься.

И когда информационные мусорки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать.

Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю на пользу Украины, и говорить то, что думаю".

Детали: Сенцов добавил, что на его любимой футболке есть надпись "Born free", то есть рожденный свободным, – и таким он хочет оставаться, поэтому никому не удастся его "ни купить, ни запугать".

Предыстория:

  • Олег Сенцов – кинорежиссер, сценарист и писатель из аннексированного сейчас Крыма, которого российские силовики задержали после аннексии, 10 мая 2014 года, в Симферополе. Он провел 5 лет в российской неволе и стал символом борьбы за освобождение украинских политзаключенных в РФ. Его выдали Украине во время большого обмена удерживаемыми лицами 7 сентября 2019 года.
  • Сенцов отмечен премией Сахарова за свободу мысли и премией имени Тараса Шевченко.
  • После освобождения Сенцов много путешествует. Последние его поездки – в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, где он принял участие в "Украинском завтрака" Виктора Пинчука, а также в США.

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Темы: Сенцов
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