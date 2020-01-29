Сенцов: Я не собираюсь идти в политику, и оправдываться – тоже

Бывший политзаключенный из Крыма Олег Сенцов, освобожденный Украиной из российской тюрьмы 5 месяцев назад, не собирается идти в политику или создавать партию.

Источник: Facebook-сообщение Сенцова

Прямая речь: "Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься.

И когда информационные мусорки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам – это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать.

Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю на пользу Украины, и говорить то, что думаю".

Детали: Сенцов добавил, что на его любимой футболке есть надпись "Born free", то есть рожденный свободным, – и таким он хочет оставаться, поэтому никому не удастся его "ни купить, ни запугать".

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