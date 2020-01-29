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Правительство повысило штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Среда, 29 января 2020, 11:50

Кабинет министров в десятки раз повышает штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности. Теперь максимальный штраф составит 8500 грн.

Источник: telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука

Прямая речь: "До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению безопасности правил ".

Детали: Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн.

Также повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен.

Кроме того вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

Премьер-министр надеется, что усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Он также сообщил, что правительство прорабатывает вопрос об обязательном выделении средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на снижение риска пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.

Темы: пожарштрафыКабинет министров
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