Київський інженер 3 місяці таємно прослуховував Судову адміністрацію

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування за фактом незаконного прослуховування Державної судової адміністрації України у 2018 році.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: За версією обвинувачення у серпні-вересні 2018 року інженер відділу державного підприємства "Інформаційні судові системи" завантажив шкідливе програмне забезпечення, віднесене до категорії спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, на низку ноутбуків, які використовувались для налаштування роботи комп’ютерів, локальної мережі та дата-центру Державної судової адміністрації.

Чоловік замаскував це програмне забезпечення та впродовж трьох місяців прослуховував приміщення Державної судової адміністрації.

За результатами розслідування інженеру висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 КК України. Санкція статті передбачає 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді.

Пряма мова Максимець: "Підозрюваний не пояснив, з якою метою він встановив це обладнання, начебто не знав, що це незаконно. Зараз він переведений на іншу посаду і перебуває під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту".