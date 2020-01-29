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Киевский инженер 3 месяца тайно прослушивал Судебную администрацию

Среда, 29 января 2020, 13:34
Киевский инженер 3 месяца тайно прослушивал Судебную администрацию

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование по факту незаконного прослушивания Государственной судебной администрации Украины в 2018 году.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Детали: По версии обвинения в августе-сентябре 2018 года инженер отдела государственного предприятия "Информационные судебные системы" загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации.

Мужчина замаскировал это программное обеспечение и в течение трех месяцев прослушивал помещения Государственной судебной администрации.

По результатам расследования инженеру предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины. Санкция статьи предусматривает 4 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Прямая речь Максимец: "Подозреваемый не объяснил, с какой целью он установил это оборудование, якобы не знал, что это незаконно. Сейчас он переведен на другую должность и находится под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста".

Украинская правда

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Темы: прослушкаКиев
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