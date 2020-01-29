Зеленський показав роботу Офісу протидії рейдерству в турборежимі

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Середа, 29 січня 2020, 16:12

Президент Володимир Зеленський записав нове відео з промоцією роботи Офісу протидії рейдерству.

Джерело: запис, оприлюднений 29 січня на сторінках Зеленського у соціальних мережах

Пряма мова: "Ви чули про Офіс протидії рейдерству? Ні? Так? Хай там як – він працює і працює результативно!".

Деталі: Як приклад в Офісі президента наводять ситуацію з квартирою режисера Юрія Ляшенка, який в кінці 2019 року поскаржився на незаконне заволодіння його майном.

Зазначається, що режисер у 2009 році хотів отримати спадщину – квартиру від померлої родички, тож звернувся до відповідних державних органів. Тим часом нерухомість захопили сторонні особи. Попри перемогу потерпілого в судових процесах, нотаріус відмовився виконувати рішення Верховного Суду. Згодом Юрій Ляшенко дізнався, що квартиру перереєстровано на третіх осіб.

На відеозаписі Зеленський спілкується з режисером, телефонує міністру юстиції Денису Малюсьці.

 

Потім президент і Ляшенко з адвокатами вирушають із Банкової в Офіс протидії рейдерству (за повідомленням ОП – на вулиці Сверстюка, 15), де відбувається засідання комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації і в терміновому порядку ухвалюється рішення скасувати незаконну реєстрацію, а міністр підписує відповідний наказ.

На відео режисер питає, чи може команда Офісу протидії рейдерству працювати в таком режимі щодня і міністр запевняє, що "приблизно в такому режимі вони і працюють".

Зазначається, що вже до 30 грудня 2019 року особи, що незаконно займали квартиру кінорежисера, залишили її і Юрій Ляшенко повернувся до своєї оселі.

Нагадаємо: Офіс президента періодично випускає відеоролики для демонстрації діяльності глави держави. В січні було продемонстровано відео зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, на якому президент заявив, що дає прем’єру "ще один шанс".

В листопаді Офіс президента показав відео, як Зеленський вирішує питання тарифів.

Українська правда
Теми: Зеленський рейдерство


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