Зеленский показал работу Офиса противодействия рейдерству в турборежиме

Президент Владимир Зеленский записал новое видео с промоцией работы Офиса противодействия рейдерству.

Источник: запись, обнародованная 29 января на страницах Зеленского в социальных сетях

Прямая речь: "Вы слышали об Офисе противодействия рейдерству? Нет? Да? Как бы там ни было – он работает и работает результативно!".

Детали: В качестве примера в Офисе президента приводят ситуацию с квартирой режиссера Юрия Ляшенко, который в конце 2019 года пожаловался на незаконное завладение его имуществом.

Отмечается, что режиссер в 2009 году хотел получить наследство - квартиру от умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиру перерегистрировано на третьих лиц.

На видеозаписи Зеленский общается с режиссером, звонит министру юстиции Денису Малюське. Затем президент и Ляшенко с адвокатами отправляются с Банковой в Офис противодействия рейдерству (по сообщению ОП - на улице Сверстюка, 15), где проходит заседание комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и в срочном порядке принимается решение отменить незаконную регистрацию, а министр подписывает соответствующий приказ.

На видео режиссер спрашивает, может ли команда Офиса противодействия рейдерству работать в таком режиме ежедневно и министр уверяет, что "примерно в таком режиме они и работают".

Отмечается, что уже до 30 декабря 2019 лица, незаконно занимали квартиру кинорежиссера, оставили ее и Юрий Ляшенко вернулся в свой дом.