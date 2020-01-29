Поліцейські затримали озброєних грабіжників, які угнали авто інкасаторів

В Одесі правоохоронці затримали зловмисників, які із застосуванням вогнепальної зброї заволоділи інкасаторським автомобілем та викрали з нього сумку з грошима.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Деталі: Подія сталася о пів на п’яту ранку на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської автівки за кермом чекав на напарника, який пішов до термінала по гроші. У цей час з автомобіля, що зупинився неподалік, вийшли двоє невідомих та вистрелили з рушниці у бік його транспортного засобу. Водій вискочив з салону, а нападники зайняли його місце і разом із ще одним спільником, що пересувався на іншому автомобілі, поїхали геть.

Викрадений транспортний засіб злодії залишили за кілька кварталів від місця події, а самі забрали сумку, в якій було близько 700 тисяч грн, та на двох своїх автівках (одну з яких заздалегідь залишили неподалік) роз’їхалися у різні боки.

Оперативники карного розшуку ГУНП спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення та КОРДу знайшли і автомобіль інкасаторів, і автівки підозрюваних. Як повідомляється, зовсім скоро "за гарячими слідами" затримали й усіх трьох нападників. Двох - за місцем проживання у центрі міста, а третього – у Суворовському районі.

Ними виявились одесити віком 27 та 28 років. Під час огляду місця події, а також в результаті низки невідкладних обшуків, були вилучені речові докази їх причетності до розбійного нападу.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Відповідно до санкції ч.4 ст.187 Кримінального кодексу (розбій) молодикам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.