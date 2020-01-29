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Полицейские задержали вооруженных грабителей, которые угнали авто инкассаторов

Среда, 29 января 2020, 17:17
Полицейские задержали вооруженных грабителей, которые угнали авто инкассаторов

В Одессе правоохранители задержали злоумышленников, которые с применением огнестрельного оружия завладели инкассаторским автомобилем и похитили из него сумку с деньгами.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Детали: Событие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами.

В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, уехали.

 

Похищенное транспортное средство воры бросили за несколько кварталов от места происшествия, а сами забрали сумку, в которой было около 700 тысяч грн, и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

 

Оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения и корд нашли и автомобиль инкассаторов, и машины подозреваемых. Как сообщается, совсем скоро "по горячим следам" задержали и всех трех нападающих. Двоих - по месту жительства в центре города, а третьего - в Суворовском районе.

 

Ими оказались одесситы в возрасте 27 и 28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также в результате ряда неотложных обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению.

 

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса (разбой) молодым людям грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.

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Темы: криминалОдессаполиция
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