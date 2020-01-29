Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США більше половини виборців не довіряють словам Трампа про Україну – опитування

Середа, 29 січня 2020, 17:55
У США більше половини виборців не довіряють словам Трампа про Україну – опитування

53% виборців США вважає, що президент Дональд Трамп каже неправду про свої дії пов'язані з Україною.

Джерело: опитування Quinnipiac University

Деталі: 40% виборців повністю довіряють президенту у цьому питанні.

57% виборців хотіли би, щоб президент надав більше інформації про свої дії стосовно України. 38% вважають, що наданих ним пояснень достатньо.

54% виборців впевнені, що Трамп зловживав владою у зв'язку з його діями щодо України. Водночас 42% вважають, що ніяких зловживань з його боку не було.

На думку 52% виборців, затримка адміністрацією Трампа американської допомоги Україні не була виправданою, в той час як 34% вважають її виправданою.

Незважаючи на судовий розгляд у справі про імпічмент, у Трампа найвищий рейтинг підтримки з моменту вступу на посаду. 43% виборців схвалюють його роботу, в той час як 52% незадоволені його діяльністю.

 

Дослідження проведене 22-27 січня 2020 року шляхом опитування 1905 виборців по всій країні.

В опитуванні взяли участь 827 виборців, які підтримують демократів, або незалежних виборців, які схиляються до підтримки демократів із похибкою 3,4%.

Опитування проводилося шляхом інтерв'ю по мобільному або стаціонарному телефону з використанням набору випадкових чисел.

Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,3%.

Українська правда
Теми: ТрампімпічментУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: