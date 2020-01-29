У США більше половини виборців не довіряють словам Трампа про Україну – опитування

53% виборців США вважає, що президент Дональд Трамп каже неправду про свої дії пов'язані з Україною.

Джерело: опитування Quinnipiac University

Деталі: 40% виборців повністю довіряють президенту у цьому питанні.

57% виборців хотіли би, щоб президент надав більше інформації про свої дії стосовно України. 38% вважають, що наданих ним пояснень достатньо.

54% виборців впевнені, що Трамп зловживав владою у зв'язку з його діями щодо України. Водночас 42% вважають, що ніяких зловживань з його боку не було.

На думку 52% виборців, затримка адміністрацією Трампа американської допомоги Україні не була виправданою, в той час як 34% вважають її виправданою.

Незважаючи на судовий розгляд у справі про імпічмент, у Трампа найвищий рейтинг підтримки з моменту вступу на посаду. 43% виборців схвалюють його роботу, в той час як 52% незадоволені його діяльністю.

Дослідження проведене 22-27 січня 2020 року шляхом опитування 1905 виборців по всій країні.

В опитуванні взяли участь 827 виборців, які підтримують демократів, або незалежних виборців, які схиляються до підтримки демократів із похибкою 3,4%.

Опитування проводилося шляхом інтерв'ю по мобільному або стаціонарному телефону з використанням набору випадкових чисел.

Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,3%.