В США более половины избирателей не доверяют словам Трампа об Украине – опрос

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Среда, 29 января 2020, 18:55

53% избирателей США считает, что президент Дональд Трамп говорит неправду о своих действиях связанных с Украиной.

Источник: опрос Quinnipiac University

Детали: 40% избирателей полностью доверяют президенту в этом вопросе.

57% избирателей хотели бы, чтобы президент Трамп предоставил более подробную информацию о его действиях связанных с Украиной. 38% избирателей считают, что предоставленных президентом объяснений достаточно.

54% избирателей уверены, что Трамп злоупотребил властью в связи с его действиями в отношении Украины, в то время как 42% полагают, что никаких злоупотреблений не было.

По мнению 52% избирателей, задержка администрацией Трампа американской помощи Украине не была оправданной, в то время как 34% считают ее оправданной.

Несмотря на судебное разбирательство по делу об импичменте, у Трампа наивысший рейтинг поддержки с момента вступления в должность. 43% избирателей одобряют его работу, в то время как 52% недовольны его деятельностью.

 

Исследование проведено 22-27 января 2020 года путем опроса 1905 избирателей по всей стране.

В опросе участвовали 827 избирателей, поддерживающих демократов, или независимых избирателей, склоняющихся к поддержке демократов с погрешностью 3,4%.

Использовался метод интервью по мобильному или стационарному телефону с использованием набора случайных чисел. 

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,3%.

Украинская правда
Темы: Трамп импичмент Украина США


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